نجم أتلتيكو مدريد: يجب الحفاظ على طريقة لعبنا أمام برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي جواو فيليكس نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن فريقه سيحافظ على طريقة لعبه المعتادة أثناء مواجهة برشلونة، في المباراة التي ستجمع الفريقين السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

قال فيليكس: "نعرف جميعاً كيف هو برشلونة؟، إنهم يحبون الاستحواذ على الكرة، هذا الأمر سيجعلنا نركض أكثر من المعتاد، لكننا سنقدم مبارتنا بطريقتنا، وسنفرض أسلوبنا في اللعب".

وأضاف: "هذا النوع من المباريات الكبيرة أمام فرق ولاعبين جيدة جيدين، يجعلني أستمتع باللعب إلى أقصى درجة".

واعتبر فيليكس أن فريقه الذي لا يزال يحافظ على سجله نظيفاً من الهزائم منذ بداية موسم "الليغا"، يصل لهذه المباراة بحالة جيدة وحماس.

وعن أدائه الشخصي، اختتم المهاجم الشاب: "الموسم يسير بشكل جيد بالنسبة لي، أعمل من أجل ذلك،، وللاستمرار على هذا النهج".