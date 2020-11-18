نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم نادى بيراميدز عرضاً على إدارة الأهلى، في إمكانية الظفر بخدمات إسلام عيسى، جناح الفريق السماوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تراجع إدارة القلعة الحمراء عن فكرة التعاقد مع محمد فاروق.

ورفض جهاز الكرة بالنادى الأهلى فكرة ضم إسلام عيسى، حال إتمام صفقة انتقال أحمد الشيخ للفريق السماوى.

ويري مسؤولي القلعة الحمراء أن إمكانيات عيسى متواضعة للغاية، بجانب أنه لم يظهر بالشكل المطلوب مع فريق بيراميدز، وتراجع مستواه الفنى بشكل كبير رغم تألقه مع المصرى البورسعيدى تحت قيادة حسام حسن.

يذكر أن أحمد الشيخ يضغط بقوة من أجل الانتقال إلى فريق بيراميدز خلال الأيام المقبلة، بعد خروجه من حسابات بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق.

ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.