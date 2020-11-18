نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طهطا يضم اسلام الونش مدافع البترول لموسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا على توقيع اللاعب اسلام الونش لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.

حمدي الونش أحد مواليد 1995 من ناشين بتروجت والمصري وناصر الفكرية قبل اللعب لصفوف البترول ثم التوقيع لطهطا.



ويسعد الفريق الطهطاوي لمواجهات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.