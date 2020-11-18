نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طهطا يضم اسلام الونش مدافع البترول لموسمين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا على توقيع اللاعب اسلام الونش لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.
حمدي الونش أحد مواليد 1995 من ناشين بتروجت والمصري وناصر الفكرية قبل اللعب لصفوف البترول ثم التوقيع لطهطا.
حمدي الونش أحد مواليد 1995 من ناشين بتروجت والمصري وناصر الفكرية قبل اللعب لصفوف البترول ثم التوقيع لطهطا.
ويسعد الفريق الطهطاوي لمواجهات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.