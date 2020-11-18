الفيوم ينجح فى ضم " مسمار " بنى سويف

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

نجح مسؤولى نادى الفيوم الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى ضم حسام عيسى لاعب بنى سويف فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .

ووقع اللاعب عقود انتقاله للفريق الفيومي بحضور مسوؤلى النادى والجهاز الفنى .

حسام عيسي قائد بنى سويف السابق شارك على مدار 10 مواسم ماضية بصفوف قطاع الناشئين والفرق المختلفة لبنى سويف كما شارك بمباريات الفريق بالقسم الثالث والثانى .

وشارك عيسي بنحو 15 مباراة بالموسم المنتهى بصفوف بنى سويف بدورى القسم الثانى وكأس مصر .

وجاء تعاقد الفيوم مع حسام عيسي ، مسمار خط وسط بنى سويف لخبراته السابقة بدورى القسم الثانى ومستواه المتميز .

على صعيد آخر يخوض الفيوم مباراته الودية الثالثة غدا امام نجوم المستقبل بملعبه بالقاهرة .

وادى الفيوم مباراتين وديتين أمام جمهورية شبين ولافيينا تحت قيادة فنية جديدة للمدير الفنى احمد بكرى .

وكان الفيوم قد بدأ الموسم الماضى بقيادة فنية لحسين عبد اللطيف ثم محمد محسن ابو جريشة ثم محمد يوسف ثم كرم جابر والذى رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم .

يذكر أن الفيوم قد أنهى موسم 2019/2020 بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة .