النصر السعودي يصعد أزمة دوري أبطال آسيا إلى المحكمة الدولية

و جاء ذلك ردا علي رفض لجنة الأستئناف بالأتحاد الأسيوي لكرة القدم الشكوي الذي تقدم بها النصر و تأكيدة علي أهلية مشاركة لأعبي الفريق الأيراني في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي ضمن منافسات دوري أبطال أسيا و التي أنتهت بفوز بيرسبوليس بركلات الترجيح بنتيجة 3/5 بعد أنتهاء زمن المباراة بالتعادل الأيجابي بهدف لمثلة في الوقت الأصلي و الأضافي
هذا وسيكون فريق بيرسبوليس الإيراني طرفًا في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.
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