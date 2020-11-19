خالد الغندور: أتخوف من تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل النهائي الإفريقي

قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إن هناك تخوفا من تفشى إصابات كورونا بين لاعبي الأهلي والزمالك في الأسبوع المهم قبل نهائي إفريقيا.
وأضاف الغندور خلال تصريحاته، لبرنامج زملكاوي، على فضائية الزمالك، أن إصابة كوكا بالفيروس من المحتمل تكون موجودة منذ مشاركته مع منتخب مصر أمس.
وتابع الغندور: "عدد كبير أصيب بكورونا في الأيام الأخيرة، من الزمالك مثلا أصيب حازم إمام وتعافى وأصيب محمد حسن لاعب الوسط ومدحت عبد الهادي مدرب الفريق".
وأكمل الغندور: "من الوارد أن نجد لاعب مهم من الأهلي أو الزمالك أصيب قبل نهائي أفريقيا، كل الأمور واردة في الأيام المقبلة، الفيروس من الممكن أن يطول أي لاعب وفي أي وقت".
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء تعديل في نظام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية 2019- 2020.
ويلتقي الأهلي والزمالك كفريقين من بلد واحد في نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء يوم 27 من نوفمبر الجاري.
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