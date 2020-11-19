وقام أحمد المسيري رئيس نادي نبروه بإعلان خبر وفاة هرماس رضوان عبر حسابه على موقع " فيس بوك" معلقًا:" نعزي أنفسنا وأسرة كرة القدم في مصر والدقهلية في وفاة الرمز الأخ والصديق العزيز الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد وإنا لله وإنا إليه راجعون." وفاز هرماس رضوان برئاسة نادي بني عبيد عام 2017 بالتزكية. توفى الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، عن عمر يناهز التاسعة والستين عامًا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.