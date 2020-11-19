إنجلترا تودع دوري الأمم برباعية في آيسلندا.. وبلجيكا تتأهل لنصف النهائي

افتتح ديكلان رايس التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 20، أعقبه ماسون ماونت بهدف ثان للإنجليز في الدقيقة 24.
وفي الشوط الثاني، أحرز فيل فودين الهدفين الثالث والرابع للإنجليز في الدقيقة 80، 84 وهو انتصار شرفي بعد توديعهم للمسابقة من الجولة الماضية.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا للنقطة العاشرة في المركز الثالث، وتوقف رصيد آيسلندا عند صفر نقطة في المركز الرابع والأخير.
وتأهل المنتخب البلجيكي لدور نصف النهائي، بعد فوزه على الدنمارك 4-2.
فوز البلجيكيين رفع رصيدهم من النقاط للنقطة الخامسة عشر، تاركين الدنمارك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.
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