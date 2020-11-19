نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يقابل أهلي بن غازي ودياً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، خوض المباراة الودية أمام فريق أهلي بن غازي، اليوم الخميس الساعة الثانية ظهراً بملعب الشرطة، إستعداداً لمنافسات الدوري الممتاز.

وخاض البنك مؤخراً ستة مباريات ودية فاز خلالهم على المعادي، 1/0 و3/1 وتعادل أمام بورتو، 2/2 ، ثم تعادل أمام النجوم 1/1 ،وفاز على مصر للتأمين 3/1، وتعادل أمام الداخليه 1/1 .

ويسعى الفريق للتعاقد مع العديد من الصفقات القوية، لتعزيز صفوف الفريق وتلبيه احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، المدير الفني للفريق استعداداً للموسم المقبل بالدوري الممتاز.