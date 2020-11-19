الرياضة

المدير الفني لغزل بورسعيد.. سنخوض وديات قوية ولدينا لاعبين تحت الاختبار

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أحمد جودة - القاهرة - المدير الفني لغزل بورسعيد.. سنخوض وديات قوية ولدينا لاعبين تحت الاختبار

قال هشام النقيب المدير الفني لفريق غزل بورسعيد " أحد فرق القسم الرابع " أن الفريق سيخوض وديات قوية خلال الفترة القادمة ، حيث سيلاقي بورفؤاد اليوم الخميس و القناة يوم الأحد بالإسماعيلية .

وأضاف " النقيب " في تصريحات ل " الفجر " أن الفريق به عدد من اللاعبين تحت الاختبار تمهيدا لضم بعضهم ابرزهم احمد كابونجا من الشرقية وايمن علي فرود من الشرقية ايضا ، و احمد فتحي مساك و يوجد لاعب من المطرية وهو عبد سعود وهو لاعب تحت السن و يوجد من الاسماعيليه فرود يدعى خالد كابو ، ومن بورسعيد اللاعب ميزو صديق و محمد صالح باك ليفت والديفندر ايهاب محمد والذي كان يتواجد مع فريق كفر الشيخ و محمد ابراهيم و عبده الدقرم واسلام شتيوي لاعب المصري السابق والمطرية واخيرا احمد خالد الملقب بكاكا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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