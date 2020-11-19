نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستقر على بديل راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر نادي ريال مدريد على بديل مدافعه الإسباني سيرجيو راموس، مع احتمالية رحيله عن صفوف الملكي نهاية الموسم الحالي، مع انتهاء عقده.

وقبل أيام، ذكرت تقارير صحفية أن راموس توصل لإتفاق مبدئي مع ريال مدريد على تجديد عقد لمدة عامين.

ووضع ريال مدريد، مدافع بايرن ميونيخ دافيد ألابا، ضمن خطته البديلة لتعويض راموس في حال رحيله، حسب ما أكدت تقارير صحفية إسبانية.

وأكدت التقارير ذاتها أن ريال مدريد سيحاول التوقيع مع ألابا صاحب الـ28 عاماً، في حال لم يجدد راموس عقده مع النادي، في حين ينتهي عقد ألابا الصيف القادم.