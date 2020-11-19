نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يقترب من الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات ليفربول الإنجليزي مهددًا بفقد نجم فريقه الأول لكرة القدم، الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم، خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، حيث ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن إنتر ميلان ينافس برشلونة على التعاقد مع فينالدوم صاحب الـ30 عاماً.

وكشفت التقارير ذاتها أن ليفربول يحاول اقناع لاعبه الهولندي للاستمرار في الفريق، حيث قدم له عرضًا للبقاء، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتخذ اللاعب قراره النهائي.

يشار إلى أن عقد فينالدوم مع نادي ليفربول الإنجليزي، ينتهي في الصيف المقبل عام 2021.

وحاول برشلونة التوقيع مع فينالدوم هذا الصيف بطلب من المدرب رونالد كومان، ولكن النادي الكاتالوني لم يتمكن من التوقيع معه بسبب الأزمة الإقتصادية.