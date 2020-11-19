نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بيكهام: طموحنا الفوز بالأولمبياد ووجود حجازي إضافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة والمنتخب الأوليمبي عن سعادته بالفوز على المنتخب البرازيلي ودياً في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

وقال بيكهام في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن لاعبي المنتخب الاوليمبي لديهم طموح كبير جدا قد يصل إلى الفوز بالميدالية الذهبية في اوليمبياد طوكيو المقبلة.

وأضاف بيكهام أن إنضمام أحمد حجازي إلى دفاع المنتخب الأوليمبي او أي لاعب من الثلاثة اللذين لهم حق المشاركة مع المنتخب الاوليمبي ، يعد إضافة قوية جدا ، مشيرا إلى أن هناك لاعبين كثيرة متميزين ولكن اختيارات شوقي غريب المدير الفني ستحسم مشاركة اللاعبين الثلاثة في الأوليمبياد.