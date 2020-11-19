الرياضة

الشناوي يكشف دور صلاح مع المنتخب أمام توجو رغم إصابته بكورونا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي ، عن أن محمد صلاح نجم المنتخب كان على تواصل دائم بلاعبي المنتخب خلال الفترة الماضية والتي شهدت خوض مباراتي توجو في تصفيات كأس الامم الأفريقية.

وقال الشناوي في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، ان صلاح كان يتابعنا عبر الرسائل والمحادثات التليفونية وحرص على تحفيز اللاعبين للفوز وبذل أقصى ما عندهم.

وقال الشناوي أن لاعبي المنتخب حافظوا على الروح والرغبة في تحقيق الفوز من أجل اقتناص النقاط الست وقد كان وحسم أيضا المنتخب صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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