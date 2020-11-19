نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر مرموش يكشف الاختلافات بين الدوري في مصر وألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المصري عمر مرموش المحترف في صفوف فولفسبورج الألماني، أنه عانى خلال أول عامين له في مشواره الاحترافي، ولكن بعد ذلك باتت الأمور أسهل.

وتابع مرموش في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " يختلف الدوري في ألمانيا بشكل كبير عن الدوري المصري، حيث أن الأول يهتمون فيه كثيرًا بالجوانب البدنية، بالإضافة للاحترافية في أساليب التدريب".

وأشار إلى أن هدفه مُنذ الصغر كان الاحتراف في أوروبا، وتقدم بالشكر لميدو لمساعدته في تحقيق حلمه، وذلك عن طريق إعطائه فُرص جيدة للمشاركة مع وادي دجلة رغم صِغر سنه في ذلك الوقت.