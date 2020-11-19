سيراميكا كليوباترا ينعى هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد

نعى نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين، ومجلس إدارة النادي، والجهاز الفني للفريق الأول واللاعبون، وقطاع الناشئين مدربين ولاعبين، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد.

وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

توفى الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، عن عمر يناهز التاسعة والستين عامًا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقام أحمد المسيري رئيس نادي نبروه بإعلان خبر وفاة هرماس رضوان عبر حسابه على موقع " فيس بوك" معلقًا:" نعزي أنفسنا وأسرة كرة القدم في مصر والدقهلية في وفاة الرمز الأخ والصديق العزيز الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد وإنا لله وإنا إليه راجعون."

وفاز هرماس رضوان برئاسة نادي بني عبيد عام 2017 بالتزكية.