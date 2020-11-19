مصر المقاصة يطلب عبد الرحمن زين من المصري

كشف مصدر مطلع داخل نادي المصري البورسعيدي، طلب نادي مصر المقاصة، التعاقد مع عبد الرحمن زين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر، إن المقاصة تواصلوا مع مسئولي المصري البورسعيدي من أجل إمكانية التعاقد مع اللاعب سواء عن طريق الإعارة في نية البيع أو البيع النهائي، وينتظر مسئولو مصر المقاصة رد مسئولي المصري حول انتقال اللاعب وانضمامه للفريق.

وفي سياق آخر، أنهى مسئولو شركة المقاصة سبورت إجراءات بيع 70% من أسهم النادي إلى "استادات" إحدى الشركة الخاصة بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين. وشهدت الساعات الماضية توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن بيع أسهم شركة المقاصة إلى استادات مقابل ما يقرب من 90 مليون جنيه، وفضل مسئولو المقاصة عرض استادات بعد أن اتفق المجلس على أنه الأفضل ما بين العروض الثلاثة التي تلقاها الفريق مؤخرًا. ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي اليوم بين الطرفين ويتم تغيير اسم نادى مصر للمقاصة بداية من الموسم الكروي الجديد، وكذلك أيضا شعار النادي لتنتهى تجربة اسم " المقاصة " بشكل رسمي من الكرة المصرية بعد نجاحه في الظهور بشكل جيد على مدار السنوات الماضية بمسابقة الدوري الممتاز. وشهدت شركة المقاصة سبورت عددا من الاستقالات خلال الساعات الماضية وعلى رأسها عمرو مصطفى الرئيس التنفيذي بجانب استقرار محمد مجد أحد مؤسسي الشركة والمشرف العام على فريق الكرة على الاستقالة أيضا وكان محمد عبدالسلام رئيس المقاصة أعلن استقالته قبل عدة أشهر من شركة المقاصة أيضا. ورفض وليد هويدي مدير الكرة بالفريق ومؤسس النادي التنازل عن 30 % الأخرى من النادى وهو ما يشير إلى استمراره خلال السنوات المقبلة. وينتظر مسئولو المقاصة الانفراجة المالية والحصول على مبلغ مالي كبير بعد بيع جزء كبير من أسهم النادي لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة بجانب دفع راتب إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة السابق ومعاونيه.

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