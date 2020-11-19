11 صفقة جديدة لـ إنبي استعدادا للموسم الجديد

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين والأفارقة والعرب استعدادا للموسم الكروي المقبل، وذلك في إطار الإحلال والتجديد لبعض عناصر الفريق الأول وبناءً على ترشيحات حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول.

وقال عبد الناصر محمد، خلال تصريحاته، إنه تم التفاوض والتعاقد بواسطة لجنة الكرة وبموافقة مجلس الإدارة برئاسة المحاسب مصطفى الأمير مع اللاعبين محمود نعيم وإبراهيم جلال وإبراهيم القاضي وثلاثتهم من نادي أسوان، بالإضافة إلى محمد مرسي، لاعب إنبي السابق، انتقال حر وكذلك لاعب الوسط مصطفى شلبي، من نادي بترول أسيوط.

وأضاف مدير الكرة أنه تم تجديد إعارة كريم فؤاد من نادي النجوم وضم صلاح ريكو من المقاصة في صفقة انتقال حر والجناح النيجيري دينو بيتر إنتقال حر، ولاعب الارتكاز البوركيني إسماعيل ساوادوجو انتقال حر، والمهاجم الغاني كاري كاري انتقال حر، كما تم ضم مدافع النجم الساحلي الدولي التونسي زياد بوغطاس انتقال حر، وقد انتظم الجميع في مران الفريق.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن مؤخرا مد القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الحالي، بسبب تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.