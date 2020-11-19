نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة، حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة | بيكهام: انضمامي للأهلي مسألة وقت.. وإصابة هيثم كمال قائد منتخب مصر لكرة السلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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