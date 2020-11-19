هاشتاج النادى الأهلي يتصدر تويتر بعد اعتزال الحضري

دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج النادى الاهلى وذلك بعد إعلان اللاعب عصام الحضرى الإعتزال عبر تويتر .

وجاءت تغريدات الجماهير كالتالى:

-اعتزال اسطورة حقيقية بقيمة عصام الحضري أعظم من تولي حراسة المرمي في مصر وأفريقيا والوطن العربي . حدث تاريخي اتمني ان يتم تكريمه من النادي الأهلي الذي سطر فيه تاريخه ومن كل مسؤالي الرياضة في مصر . بالتوفيق يا حضري ننتظرك في مجال اخر اكثر تالق وابداع وعزيمة وحب للعمل

-عصام الحضري :

لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شيء

-خالد بيومي: «اعتزال الحضري حدث تاريخي.. وأتمنى تكريمه من النادي الأهلي»

فيما كانت تغريدة عصام الحضرى كالتالى :

لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شئ