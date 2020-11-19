غزل المحلة يواجه وادي دجلة وديا استعدادا للدوري الممتاز

يخوض فريق غزل المحلة مباراة ودية أمام فريق وادي دجلة اليوم الخميس في إطار الاستعدادات للموسم الجديد من الدوري الممتاز موسم 2020-2021 .

ومن المقرر أن يدخل فريق وادي دجلة في معسكر مغلق بداية من الغد يتخلله العديد من المباريات الودية حيث سيلعب أمام فريق إنبي يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري ثم مواجهة فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس 26 .

جدير بالذكر أن فريق غزل المحلة صعد للدوري الممتاز ممثلا عن مجموعة بحري في دوري القسم الثاني. كانت آخر مشاركة لفريق غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز منذ 4 مواسم وبالتحديد موسم 2015-2016 واحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 13 تعادلا وبدون تحقيق فوز واحد.

تلقى أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة بشرى سارة بشأن انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورا كبيرا فى مفاوضات الأهلي مع وادى دجلة بعد تعطل مفاجئ قبل عدة أيام نتيجة المغالاة المالية من قبل إدارة الفريق الدجلاوى.

ولعبت ضغوط رمضان بيكهام دورا كبيرا على إدارة وادى دجلة بشأن تغير موقفهم وإبداء موفقة جديدة برحيله إلى الأهلى خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أن أعلن اللاعب رغبته الكاملة في الانتقال إلى القلعة الحمراء ، مطالبا وادى دجلة بتسهيل إجراءات انتقاله وعدم الوقوف أمام رغبته .

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي بعد وصول المفاوضات بين الأهلي ودجلة خلال الوقت الحالي إلى مرحلة متقدمة.