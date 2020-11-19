موعد جنازة هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد

توفى الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، عن عمر يناهز التاسعة والستين عامًا، مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وستتلقى بنى عبيد واجب العزاء بعد الدفن بالملعب الرئيسى باستاد بنى عبيد الرياضي وفق ما أعلنه النادي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

ومن المقرّر أن يصل جثمان الفقيد إلى ستاد بني عبيد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، ويصلى عليه مع صلاة الظهر بالملعب الرئيسى باستاد بنى عبيد الرياضي.

نعى نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين، ومجلس إدارة النادي، والجهاز الفني للفريق الأول واللاعبون، وقطاع الناشئين مدربين ولاعبين، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد.

وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وقام أحمد المسيري رئيس نادي نبروه بإعلان خبر وفاة هرماس رضوان عبر حسابه على موقع "فيس بوك" معلقًا: "نعزي أنفسنا وأسرة كرة القدم في مصر والدقهلية في وفاة الرمز الأخ والصديق العزيز الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد وإنا لله وإنا إليه راجعون."

وفاز هرماس رضوان برئاسة نادي بني عبيد عام 2017 بالتزكية.