مجدى عبد الغنى لكوكا: ربنا يرجعك تاني للملاعب بالسلامة

وعلق مجدى عبد الغنى على إصابة اللاعب احمد حسن كوكا بفيروس كورونا المستجد قائلا: "الف لا بأس عليك يا كوكا , ربنا يرجعك تاني للملاعب بالسلامة في أقرب وقت".
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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن، ظهر اليوم الأربعاء، عن وجود ثلاث حالات جديدة مُصابة بـ كورونا، بينهم كوكا.
يُذكر أنّ كوكا شارك، أمس، في فوز منتخب مصر على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، 2022، بالكاميرون
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