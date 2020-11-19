اليوم على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية.. البنك الأهلي يواجه أهلي بنغازي وديا

يخوض فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، مباراة ودية مع أهلي بني غازي في الثانية عصر اليوم بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية.
ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.
ويسعى يوسف لتحقيق نتائجه جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.
والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للبنك الأهلي يقوده محمد يوسف مديرا فنيا وعادل مصطفى مدربا عاما ومحمد رمضان مدربًا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى.. وسيف عمر مدربا للأحمال.
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