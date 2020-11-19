فحص طبي شامل لجونيور أجايي في الأهلي

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن جونيور أجايي، لاعب الفريق، ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء أمس، الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

وقال طبيب الأهلي إن أجايي كان يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، ويخضع لفحص طبي لتقييم حالته اليوم.‏

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران المقرر له ‏الثالثة عصرًا، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، التي تقام بعد غد، السبت.

ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات ‏طبية قبل المباريات الرسمية.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، طالب اللاعبين بالالتزام بكل التعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية. ‏