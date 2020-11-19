وزارة الشباب والرياضة تطلق فيديو ترويجيا بمشاركة أطفال مصر في مواجهة التعصب

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مبادرة "لا للتعصب"، وذلك قبل انطلاق نهائي بطولة أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية.
وتهدف المبادرة إلى نبذ العنف قبل الحدث الأهم في القارة السمراء.
واستعانت الوزارة بمجموعة من الأطفال خلال فيديو ترويجي للحملة دعت فيه لعدم التعصب على لسان مجموعة من أطفال مصر.
وأثار الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه كل طفل رسالة بسيطة ومختصرة من أجل مصر حول ضرورة الابتعاد عن التعصب وتجنبه.
وتم إطلاق الفيديو تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صفحة أطفال مصر وlittle talents.
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