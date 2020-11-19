نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد معوض يكشف سر تغير مستوى منتخب مصر أمام توجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول، أن تغيير 7 لاعبين خلال تشكيل مباراة توجو أحدث فارق مع المنتخب.

وقال معوض خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أجرينا 7 تغييرات في اللقاء الثاني أمام توجو، كما كانو من ضمنهم لاعبين يشاركوا للمرة الأولى دوليا وليس لديهم خبرات دولية".

وأكمل: "تغيير التشكيل كان بسبب العامل البدني، وهو ما شكل فارق معنا خلال الشوط الأول مع تراجع مستوى منتخب توجو البدني".

وتابع: "كان سيحدث مدبحة للجهاز الفني إذا حقق المنتخب أي نتيجة أخرى سوى الفوز على توجو في ظل التغييرات".