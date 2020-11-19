نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يكتفي بمران ترفيهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانا خفيفا داخل فندق إقامة الفريق خلال معسكره المغلق المقام بمحافظة الإسماعيلية.

وحرص هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على أن يكون التدريب خفيفا في حديقة الفندق، اشتمل على بعض تدريبات التقويات، وفك العضلات، من خلال تخصيص بعض التمرينات الترفيهية.

ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا مرانا ثانيا في الخامسة مساءا على ملعب التدريب داخل فندق الإقامة، يشتمل على تدريبات بدنية وفنية، بالإضافة إلى تقسيمة قوية.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي في مباراة ودية تقام عصر السبت المقبل على ملعب الدراويش في إطار خطة استعدادا استعدادات الفريق للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.