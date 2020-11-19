نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر مستجدات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن قضية تجديد عقد المدافع الدولي الإسباني سيرجو راموس مع فريقه ريال مدريد الإسباني. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يريد أن يجدد عقد اللاعب لمدة موسم واحد فقط مع خفض راتبه. وأضافت الصحيفة الاسبانية أن المدافع الدولي الاسباني يرغب فى تجديد عقده مع النادي الملكي لمدة موسمين والحصول على راتبه بالكامل. حيث يريد راموس اعتزال كرة القدم فى صفوف نادي ريال مدريد.