نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد وإنتر يتسابقان على هدف برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن تسابق لدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان وريال مدريد على إحدى الصفقات التي يضعها برشلونة على لائحة أولوياته.

وقالت صحيفة " كورييري ديلو سبورت " الإيطالية أن الريال والإنتر مهتمين بالحصول على خدمات الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم.

ويرتبط الهولندي بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم الجاري مع محاولات عديدة من يورجن كلوب للإبقاء عليه وهو الذي كان قريب للغاية من برشلونة بنهاية الموسم الماضي بناء على توصية من رونالد كومان.