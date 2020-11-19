نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يواجه أهلي بني غازي وديا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز مباراة ودية مع أهلي بني غازي في الثانية عصر اليوم بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.

ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للبنك الأهلي يقوده محمد يوسف مديرا فنيا وعادل مصطفى مدربا عاما ومحمد رمضان مدربا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى. وسيف عمر مدربا للأحمال.