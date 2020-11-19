توصل اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس الى اتفاق مع نادي إنبي المصري للانتقال الى صفوفه لمدة 3 مواسم مقبلة. يذكر أن بوغطاس كان يمتلك أكثر من عرض بعد فسخ عقده مع النجم لكنه خير الانضمام الى انبي المصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زياد بوغطاس يتعاقد مع انبي المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.