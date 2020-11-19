مصر المقاصة تضم علي وزه لاعب بني سويف

نجح مسئولو مجلس إدارة مصر للمقاصة في ضم علي وزه لاعب بنى سويف لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالدوري الممتاز.

ونجح مسئولو المقاصة الحصول على خدمات اللاعب لمدة ثلاث سنوات بعد الحصول الاستغناء الخاص به مقابل دفع 150 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائى لمسئولي نادي بنى سويف بعد أن أشاد الجميع بمستوى اللاعب وإمكانياته الفنية والبدنية العالية وموافقة لجنة الكرة علي التعاقد معه.

ولعب "وزة" بناشئي الأهلي ثم صعد مع الجونة للدوري الممتاز، ورحل منه لصفوف بورتو، وانضم لبني سويف ونافس خلال موسمين على الصعود للممتاز حتى الأنفاس الأخيرة قبل أن ينضم مؤخرًا لفريق مصر للمقاصة.