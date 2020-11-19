مصر المقاصة تضم علي وزه لاعب بني سويف

نجح مسئولو مجلس إدارة مصر للمقاصة في ضم علي وزه لاعب بنى سويف لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالدوري الممتاز.
ونجح مسئولو المقاصة الحصول على خدمات اللاعب لمدة ثلاث سنوات بعد الحصول الاستغناء الخاص به مقابل دفع 150 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائى لمسئولي نادي بنى سويف بعد أن أشاد الجميع بمستوى اللاعب وإمكانياته الفنية والبدنية العالية وموافقة لجنة الكرة علي التعاقد معه.
ولعب "وزة" بناشئي الأهلي ثم صعد مع الجونة للدوري الممتاز، ورحل منه لصفوف بورتو، وانضم لبني سويف ونافس خلال موسمين على الصعود للممتاز حتى الأنفاس الأخيرة قبل أن ينضم مؤخرًا لفريق مصر للمقاصة.
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