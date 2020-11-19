نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة للنصر قبل موقعة الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بشرى سارة وذلك خلال الساعات القليلة الماضية قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد الهلال يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لحساب مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهرت نتائج المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " للاعبي نادي النصر والتي خضع لها جميع اللاعبين يوم أمس الأربعاء وتأكد جاهزية الثلاثي أرجنتيني جونزالو مارتينز والكوري كيم جين سو، ونواف العقيدي، وهذا يعني أنه أصبح بإمكانهم العودة إلى تدريبات الفريق بشكل طبيعي ليستعدوا للهلال".

وقبل اللقاء المرتقب يحتل فريق نادي النصر المركز الثالث عشر برصيد ثلاثة نقاط من أربعة مباريات فيما يحتل نادي الهلال المركز الأول برصيد عشرة نقاط.