نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. حارس أسوان يدعم صفوف الداخلية بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد فريق الداخلية مع رضا السيد حارس مرمى نادي أسوان السابق في إطار تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني .

وقام الحارس بالتوقيع للداخلية لمده موسمين في حضو هشام زكريا المدير الفني للداخلية واللواء عثمان الدسوقي المشرف العام علي الفريق و محمد جمال وكيل اللاعب .

ويستعد الداخلية لمواجهة النصر في افتتاح الموسم الجديد يوم الاربعاء المقبل 25 نوفمبر الجاري في الاسبوع الاول بدوري القسم الثاني بملعب الدفاع الجوي الفرعي .

