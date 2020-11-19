نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يستعيد ياسر الشهراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح الجهاز الطبي في فريق الهلال الأول لكرة القدم ياسر الشهراني الضوء الأخضر للدخول في التدريبات الجماعية في اليومين المقبلين.

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن الشهراني، أبدى تقدماً ملحوظاً في سير برنامجه العلاجي، الخاص بإصابة عضلة الساق، التي شعر بآلامها في معسكر المنتخب السعودي الأخير، واستُبعِدَ على إثر ذلك.

وذكرت أن "الشهراني، يُرجَّح أن يلحق بقائمة فريقه التي تعسكر لمواجهة الديربي المرتقب أمام النصر، الغريم التقليدي، الإثنين المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، التي أطلق عليها وزير الرياضة اسم جولة قمة الرياض".

بينما أوضحت أن "وضع سالم الدوسري، زميله في الفريق، لا يزال معلَّقاً، إذ يعاني هو الآخر من تمزق في العضلة الخلفية للفخذ".