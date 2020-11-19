النتائج تظهر سلبية مسحة كورونا لـ تريزيجيه فى إنجلترا

أظهرت نتيجة التحليل الخاص بفيروس كورونا والتي اجراها محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر واستون فيلا عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب فور وصوله لانجلترا.
وأرسل نادي استون فيلا طائرة خاصة الي توجو لنقل محمود تريزيجيه الي انجلترا مباشرة.
وأظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح امس الاربعاء فور عودتها من توجو، عن ايجابية عينة محمد النني لاعب ارسنال للمرة الثانية.
كما اثبتت النتائج سلبية جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.
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