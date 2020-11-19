محمد النني يقضي بقية فترة العزل في الغردقة

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمد النني، لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، خضع لمسحة جديدة جاءت إيجابية، وسيخضع للعزل الصحي في الغردقة.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "النني سيخضع لفترة العزل هناك، وقام بإبلاغ نادي أرسنال بكافة التطورات".
وأضاف: "أحمد حسن "كوكا"، أيضًا لن يغادر القاهرة إلا بعد شفائه من فيروس كورونا، ولن يسافر إلى اليونان إلا بعد تحول العينة الخاصة به إلى سلبية".
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