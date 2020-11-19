نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 لاعبين يثيرون أزمة فى طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد نادي طنطا أزمة بسبب مطالبة بعض العديد بالرحيل عن الفريق، وعدم الإستمرار مع الفريق من أجل خوض تجارب جديدة مع أندية أخرى، وهو ما رفضه مسئولو طنطا والذين أبدوا تمسكهم باستمرار اللاعبين في صفوف الفريق.

وطلب مسئولو طنطا من اللاعبين وهم اسلام فؤاد، وسليمان عبدربه، محمود مسعود، أحمد فهمي، إيهاب سمير إحضار عروض رسمية وذلك في حالة رغبتهم في الرحيل عن الفريق وهو ما سيحاول اللاعبين فعله خلال الفترة القادمة بعد تمسك مسئولي طنطا باستمرار اللاعبين مع الفريق حتى نهاية عقدهم.



كما طالب السيد الصاوي حارس مرمى فريق طنطا المعار لفريق أبو قير للأسمدة، فسخ تعاقده مع نادي طنطا والاستمرار مع نادي أبو قير وهو ما رفضه مسئولو طنطا والذين أبدوا تمسكهم باستمراره.