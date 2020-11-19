الرياضة

مونويرا مونتيرو "وش السعد" حكما لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإسباني تعيين الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو حكمًا لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني على أن يكون حكم تقنية الفيديو هو ريكاردو دي بورجوس.

 

ويعج الحكم لويس مونويرا "وش السعد" على برشلونة إذ قاد تحكيم 9 مباريات للعملاق الكتالوني لم يخسر في أي واحدة.

 

وفاز برشلونة مع لويس مونويرا في 8 مباريات وتعادل في واحدة ولم يسقط في أي لقاء تحت قيادته بينما كان هناك 16 بطاقة صفراء من نصيبه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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