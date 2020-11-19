نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل كومان مع برشلونة على المحك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني عن هاجس كبير يراود الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني وذلك فيما يتعلق بالتحدي الذي ينتظر البلوجرانا عقب لقاء أتلتيكو مدريد بالليجا.

ويطير برشلونة إلى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف يوم الثلاثاء القادم في دوري أبطال أوروبا عقب 72 ساعة فقط من مواجهة الروخيبلانكوس المقرر لها السبت القادم.

وحسب صحيفة " سبورت " الكتالونية فإن أتلتيكو مدريد يُعبتر خصم قوي للغاية ما يجعل كومان يعتبر هذه المباراة مهمة ليعود الفريق البعيد عن الصدارة بفارق ستة نقاط إلى مركزه الطبيعي وفي حالة أي تعثر يكون مستقبل كومان على المحك.