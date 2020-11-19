معسكر ناجح للعبور في الإسماعيلية استعداداً للقسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - أقام الفريق الكروي الأول بنادي العبور معسكرا مغلقا مؤخرا في الإسماعيلية تخلله إقامة مباراة ودية مع فريق منتخب السويس لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

محمد يوسف

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