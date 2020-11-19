نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي: فوز قناة الأهلي بجائزة مهرجان الفضائيات العربية تتويج لمجهود ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمود عدلي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن لايف التي تدير قناة الأهلي إن فوز القناة بالمركز الأول خلال مهرجان الفضائيات العربية مجرد بداية نحو مشروع متكامل هدفه إثراء المشاهد الأهلاوي وجعله فخورا بشاشة ناديه.

وأضاف عدلي في تصريحات خاصة أن قناة الأهلي بدأت منذ فترة خطوات هامة نحو التطوير على كافة المستويات.

وأكد عدلي أن قناة الأهلي هي واحدة من أهم المشروعات في إطار الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة مؤكدا أن القناة هدفها إرضاء كل مشجع للأهلي في ظل استخدام أفضل وأحدث تكنولوجيا التصوير والبث كما أنها كانت وستظل منبرا لنبذ التعصب.

وأضاف عدلي أن برامج القناة ظهرت بشكل مميز خلال الفترة السابقة كما أنه سيتم بث برامج جديدة خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع سياسة النادي والشركة القائمة على إدارة القناة لتقديم محتوى يليق بالنادي وجماهيره.

وحصلت قناة الأهلي على المركز الأول وفازت بجائزة أفضل قناة رياضية عربية في مهرجان الفضائيات العربية.

وتسلم الجائزة محمود عدلي المدير التنفيذي لشركة بريزينتيشن لايف التي تدير القناة في حضور محمد كامل الرئيس التنفيذي للشركة وإيهاب الخطيب مدير القناة.