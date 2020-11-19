نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مدة غياب نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض اللاعب الدولي الاسباني بوسكيتس لاعب وسط نادي برشلونة لإصابة فى الكاحل مع منتخب اسبانيا خلال اسبوع الفيفا الدولي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب الدولي الاسباني سيغيب عن مواجهة برشلونة أمام اتلتيكو مدريد المقبلة ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب هي أسبوع حيث من المؤكد أن يغيب اللاعب عن مواجهة دينامو كييف الأوكراني بدوري أبطال أوروبا.

وكانت العديد من التقارير الاسبانية قد ذكرت أن اللاعب سوف يغيب عن الملاعب لمدة 3 اسابيع بسب تعرضه لهذه الإصابة.