الرياضة

تعرف على مدة غياب نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض اللاعب الدولي الاسباني بوسكيتس لاعب وسط نادي برشلونة لإصابة فى الكاحل مع منتخب اسبانيا خلال اسبوع الفيفا الدولي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب الدولي الاسباني سيغيب عن مواجهة برشلونة أمام اتلتيكو مدريد المقبلة ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب هي أسبوع حيث من المؤكد أن يغيب اللاعب عن مواجهة دينامو كييف الأوكراني بدوري أبطال أوروبا.

وكانت العديد من التقارير الاسبانية قد ذكرت أن اللاعب سوف يغيب عن الملاعب لمدة 3 اسابيع بسب تعرضه لهذه الإصابة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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