الفيوم ينجح فى ضم مهاجم تليفونات بنى سويف

وكان الفيوم قد نجح فى ضم حسام عيسى لاعب بنى سويف فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .

ولعب ابو العلا من قبل لفرق بنى مزار والجونة وتليفونات بنى سويف، قبل الإنضمام للفيوم.

وقام اللاعب بالتوقيع على انضمامه لصفوف الفريق الفيومي فى أحمد بكرى المدير الفنى، ومجلس الإدارة.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية