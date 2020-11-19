سبب تأخر إعلان انضمام بيكهام للأهلي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي اقترب من ضم أحمد رمضان "بيكهام" من وادي دجلة بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي فاوض بيكهام في البداية، ثم تحدث المسئولين مع ماجد سامي رئيس وادي دجلة، الذي طالب بالحصول على مقابل مالي بالإضافة إلى ثنائي معار".

وأضاف: "دجلة طلب ضم محمد شريف وصلاح محسن في البداية، لكن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رفض رحيل الثنائي وتمسك بعودتهما لصفوف الفريق الأحمر".

وواصل: "دجلة طلب الحصول على 12 مليون جنيه، مقابل رحيل بيكهام للأهلي، وتم الاتفاق بين الطرفين على المقابل لكن الخلاف كان على طريق التسديد على أقساط".

وزاد: "تم الاتفاق بين الأهلي ودجلة على دفع المقابل المالي على قسطين فقط بدلا من 3 أقساط لصالح وادي دجلة، وسيتم الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب خلال ساعات".