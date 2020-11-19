رسميا.. مانشستر سيتي يمدد عقد جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الخميس، تمديد عقد مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا لمدة عامين، ليبقى حتى نهاية موسم 2022-2023.
وقال خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي في بيان: "يمثل تمديد عقد بيب الخطوة الطبيعية التالية في رحلة بدأت منذ سنوات عديدة".
وتابع: "هذا نتيجة الثقة المتبادلة والاحترام بينه وبين النادي".
وكان جوارديولا قد تولى تدريب مانشستر سيتي عام 2016، وقاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، ولقب كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.
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