نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.