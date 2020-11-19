نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية لنجمي منتخب مصر بعد إصابتهم بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي آرسنال الإنجليزي، خضع لمسحة جديدة جاءت إيجابية، وسيخضع للعزل الصحي في الغردقة.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "النني سيخضع لفترة العزل هناك، وقام بإبلاغ نادي آرسنال بكافة التطورات".

وأضاف: "أحمد حسن "كوكا"، أيضا لن يغادر القاهرة إلا بعد شفائه من فيروس كورونا، ولن يسافر إلى اليونان إلا بعد تحول العينة الخاصة به إلى سلبية".

وكان منتخب مصر قد التقى مع توجو في مباراتين بتصفيات أمم إفريقيا، وحقق الفراعنة الفوز ذهابا 1-0 وإيابا 3-1 ليتصدر منتخب مصر قمة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط.