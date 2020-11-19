بدر بانون يظهر في الأهلي للمرة الأولى.. صور

ظهر المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الجديد، بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة منذ قليل.

يعقد بانون جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بعد الانضمام رسميًا.

ويوقع بانون على اللائحة الخاصة بالفريق ثم يخضع لمسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا .

ووصل المدافع المغربي إلى القاهرة أمس تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران المقرر له ‏الثالثة عصرًا، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، التي تقام بعد غد السبت

ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات ‏طبية قبل المباريات الرسمية.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد طالب اللاعبين بالالتزام بكل التعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. ‏